Manuel Monaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Monaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Monaco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Monaco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Monaco 11 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Monaco Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Monaco'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Monaco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Monaco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Monaco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Monaco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CA Sarmiento II

Manuel Monaco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Monaco şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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