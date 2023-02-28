Manuel Morello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Morello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Morello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Morello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Morello 20 Ekim 1994 tarihinde Santa Fe (Argentina) şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Morello Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Morello, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manuel Morello'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Morello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Morello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Morello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Morello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Union (S)

1 Ocak 2017 yılında Juv. Unida (SL)

1 Temmuz 2018 yılında Chaco For Ever

1 Temmuz 2019 yılında Aurora

17 Ocak 2022 yılında Central Norte

28 Ocak 2023 yılında FC Van

Manuel Morello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Morello şuan FC Van takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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