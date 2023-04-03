Manuel Obon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Obon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Manuel Obon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manuel Obon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.