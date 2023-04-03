Manuel Obon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Obon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Obon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manuel Obon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manuel Obon 28 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Obón Salido şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manuel Obon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Manuel Obon'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Manuel Obon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manuel Obon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında UD Almería B
Manuel Obon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manuel Obon şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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