Manuel Pami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Pami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Pami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Pami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Pami 5 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Pami Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Pami Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Pami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Pami'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Pami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Pami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Pami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Pami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2016 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2017 yılında Chaves U19

1 Temmuz 2018 yılında SC Ideal

1 Temmuz 2019 yılında Canelas 2010

1 Temmuz 2020 yılında Varzim

1 Ocak 2021 yılında Canelas 2010

30 Haziran 2022 yılında Varzim

1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03

Manuel Pami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Pami şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manuel Pami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting CP, Vitória Guimarães SC, GD Chaves

Gine-Bissau takımında 14 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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