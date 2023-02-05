Manuel Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Perez 11 Mayıs 1991 tarihinde Grenoble şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Perez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hexagon yapmaktadır. Manuel Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Manuel Perez'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/manuperez_23

http://www.instagram.com/manuperez_23/

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Manuel Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manuel Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Manuel Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Grenoble

15 Temmuz 2013 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2017 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2019 yılında Lens

5 Ekim 2020 yılında Grenoble

Manuel Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Perez şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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