Manuel Pfeifer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Pfeifer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manuel Pfeifer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manuel Pfeifer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manuel Pfeifer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Pfeifer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Pfeifer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Pfeifer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Pfeifer 10 Eylül 1999 tarihinde Hartberg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Pfeifer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Manuel Pfeifer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manuel Pfeifer'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Manuel Pfeiferboyu ve yaşı kaç

Manuel Pfeifer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Pfeifer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Manuel Pfeifer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Pfeifer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2008 yılında Ruprecht Alt.

1 Temmuz 2012 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U18

18 Mart 2016 yılında Hartberg Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Hartberg II

1 Temmuz 2017 yılında TSV Hartberg

13 Temmuz 2019 yılında Allerheiligen

30 Haziran 2020 yılında TSV Hartberg

1 Ağu 2020 yılında Lafnitz II

1 Temmuz 2021 yılında SV Lafnitz

3 Ocak 2023 yılında TSV Hartberg

Manuel Pfeifer kimdir

Manuel Pfeifer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Pfeifer şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

USV Rollsdorf, SC St. Ruprecht, GAK, AKA Sturm Graz

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Manuel Pfeifer nereli

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