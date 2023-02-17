Manuel Polster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Polster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Polster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Polster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Polster 23 Aralık 2002 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Polster Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Momentum Sportmanagement yapmaktadır. Manuel Polster, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Polster'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Manuel Polster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Polster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Polster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Polster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2015 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg U19

11 Temmuz 2021 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2022 yılında Austria Wien

Manuel Polster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Polster şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manuel Polster Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Langenzersdorf (2008-)

Avusturya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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