Manuel Reiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Reiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Reiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manuel Reiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manuel Reiss 15 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manuel Reiss Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Reiss, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SSV Jahn Regensburg II futbol takımında oynamaktadır. SSV Jahn Regensburg II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Manuel Reiss'nin SSV Jahn Regensburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Manuel Reiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manuel Reiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Regensburg U19
1 Temmuz 2021 yılında Regensburg II
Manuel Reiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manuel Reiss şuan SSV Jahn Regensburg II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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