Manuel Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Rivera 17 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Robinson Matías Rivera Zúñiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Rivera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Manuel Rivera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Manuel Rivera'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında AC Barnechea

22 Şubat 2021 yılında Ñublense

Manuel Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Rivera şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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