Manuel Roffo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Roffo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Roffo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Roffo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Roffo 4 Nisan 2000 tarihinde Teodelina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Roffo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Manuel Roffo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manuel Roffo'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Manuel Roffo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/manuroffo/

Manuel Roffo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manuel Roffo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 625 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manuel Roffo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Roffo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2017 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2020 yılında Boca Juniors

26 Mart 2021 yılında Tigre

1 Ocak 2023 yılında Instituto AC

Manuel Roffo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Roffo şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Manuel Roffo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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