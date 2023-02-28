Manuel Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Romero 14 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Romero Galeano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Romero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Romero'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Gen. Caballero

Manuel Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Romero şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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