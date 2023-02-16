Manuel Schaffler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Schaffler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Schaffler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Schaffler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Schaffler 6 Şubat 1989 tarihinde Fürstenfeldbruck şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Schaffler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alfaria sports GmbH yapmaktadır. Manuel Schaffler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Schaffler'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Manuel Schaffler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Schaffler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Schaffler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Schaffler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2008 yılında 1860 München

1 Ağu 2010 yılında MSV Duisburg

30 Haziran 2011 yılında 1860 München

1 Ocak 2012 yılında FC Ingolstadt

31 Ocak 2014 yılında Kiel

1 Temmuz 2016 yılında Wehen Wiesbaden

14 Ağu 2020 yılında Nürnberg

21 Temmuz 2022 yılında Dresden

Manuel Schaffler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Schaffler şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manuel Schaffler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV Moorenweis (-2001), TSV 1860 München (2001-2007)

Almanya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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