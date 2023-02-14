Manuel Sutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Sutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Sutter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Sutter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Sutter 8 Mart 1991 tarihinde Bregenz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Sutter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Manuel Sutter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Manuel Sutter'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Sutter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manuel Sutter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Sutter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Sutter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Vgb. U15

1 Temmuz 2006 yılında Vgb. U17

1 Temmuz 2008 yılında Vgb. U19

7 Ağu 2009 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2010 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2013 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2016 yılında FC Winterthur

1 Ocak 2019 yılında FC Vaduz

Manuel Sutter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Sutter şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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