Manuel Ugarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Ugarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Ugarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Ugarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Ugarte 11 Nisan 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Ugarte Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Ugarte Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Manuel Ugarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Manuel Ugarte'nin Sporting CP ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Manuel Ugarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/manuugarte8

http://instagram.com/ugartemanu/

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Manuel Ugarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Ugarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Manuel Ugarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Ugarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Fénix

4 Ocak 2021 yılında Famalicão

9 Ağu 2021 yılında Sporting CP

Manuel Ugarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Ugarte şuan Sporting CP takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manuel Ugarte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

City Park de Ciudad de la Costa, CA Fénix (2015-2016)

Uruguay takımında 25 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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