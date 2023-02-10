Manuel Vicentini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Vicentini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Vicentini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Vicentini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Vicentini 29 Ağu 1990 tarihinde Sanford şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Matías Vicentini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Vicentini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Vicentini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manuel Vicentini'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Manuel Vicentini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manuel Vicentini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Vicentini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Vicentini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2015 yılında Sarmiento Junin

16 Şubat 2022 yılında Belgrano

31 Aralık 2022 yılında Sarmiento Junin

2 Ocak 2023 yılında Belgrano

Manuel Vicentini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Vicentini şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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