Manuel Vicuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Vicuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Vicuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Vicuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Vicuna 31 Ekim 1999 tarihinde El Quisco şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Fernando Vicuña Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Vicuna Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Vicuna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına - tarihinde katılmıştır. Manuel Vicuna'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Vicuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Vicuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Vicuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Vicuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Vicuna şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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