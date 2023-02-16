Manuel Zeitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Zeitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Zeitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Zeitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Zeitz 1 Ağu 1990 tarihinde Völklingen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Zeitz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Manuel Zeitz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Manuel Zeitz'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Zeitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Zeitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Zeitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Zeitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2007 yılında Saarbrücken U19

1 Ağu 2008 yılında Saarbrücken

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2012 yılında Paderborn

30 Haziran 2013 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2013 yılında Paderborn

2 Ocak 2014 yılında Saarbrücken

30 Haziran 2014 yılında Paderborn

1 Temmuz 2014 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2016 yılında Saarbrücken

Manuel Zeitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Zeitz şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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