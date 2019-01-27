Manyas’ın Paşası toprağa verildi

Manyas'ta havacı sınıfı üniformalara ve rozetlere olan merakı nedeniyle "Paşa" olarak tanınan mecnun Sefa Yavuz vefat etti.

76 yaşında hayata veda eden Sefa Yavuz yaklaşık 6 aydır Bandırma Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyordu. Bandırma'da ablasıyla birlikte yaşayan ancak her gün Manyas'a gelen ve ilçe halkının çok sevdiği Sefa Yavuz'un cenazesi de sevgi seline dönüştü. Aslen Manyas-Haydar köyü doğumlu olan Sefa Yavuz'un Manyas Çarşı Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazında caminin bahçesi tamamen doldu. Cenaze namazı sonrası Manyas Şehir Mezarlığı'na sevdiklerinin omuzlarında giden Yavuz, burada toprağa verildi.

Manyas'ın Paşa'sı Sefa Yavuz'un cenazesine Manyas Belediye Başkanı ve başkan adayı Tancan Barcin, Karesi Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Dursunbey Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ramazan Bahçevan, AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı, Manyas Belediye Başkan adayı İbrahim Koman ile yüzlerce kişi katıldı.

Kaynak: İHA