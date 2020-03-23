İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Manyaslı öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi

Manyaslı öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, ilk derslerini TRT-EBA TV üzerinden alan öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi. Şevketiye Mahalesi'nde yaşayan Samet Turhan, Akçaova Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi ikiz kızları Eylül ve Eylem Turhan'ın televizyondan ilk ders heyecanlarına ortak oldu.Eylül...

Manyaslı öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, ilk derslerini TRT-EBA TV üzerinden alan öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi.
Şevketiye Mahalesi'nde yaşayan Samet Turhan, Akçaova Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi ikiz kızları Eylül ve Eylem Turhan'ın televizyondan ilk ders heyecanlarına ortak oldu.
Eylül ve Eylem kardeşler, gazetecilere yaptıkları açıklamada, okullarını ve öğretmenlerini özlediklerini, ancak televizyon aracılığıyla da derslerinden uzak kalmayacaklarını belirterek "İnşallah okullarımıza ve arkadaşlarımıza çabucak kavuşuruz." dedi.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT