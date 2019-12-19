Manyas'ta çalınan koyunlar bulundu
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir ağıldan çalınan koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi.İlçeye bağlı kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde Nurettin Güler'e ait 39 koyunun çalındığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Koyunları E.K'nin...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir ağıldan çalınan koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde Nurettin Güler'e ait 39 koyunun çalındığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Koyunları E.K'nin (36) çaldığını belirleyen ekipler, bu kişinin ağılında bulunun hayvanları alıp sahibine teslim etti.
Şüpheli E.K ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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