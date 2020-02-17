Manyas’ta İdlip için yardım kampanyası başlatıldı

Balıkesir'in Manyas Kaymakamlığı tarafından Suriye'de iç karışıklığın yaşandığı İdlib için nakdi yardım kampanyası başlatıldı.

Manyas'ta bulunan Atatürk meydanında yardım için çadırı kurulurken, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya yardım kampanyası nedeniyle yaptığı konuşmada 1 Aralık 2019 tarihinden bu güne kadar 312 bin kişi sınırımıza yakın yerlere göç ettiklerini ve edenlerin yüzde 76'sı kadın ve çocukların oluşturduğunu belirterek, "Bölgede ki kış şartları yoğun yağışlar yaşamı olumsuz etkilemektedir. Sınırımıza yakın bölgelere göç etmiş, sığınmacılar başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunlarıyla karşı karşıya bulunmakta ve bu anlam da acil insani yardıma muhtaç durumdalar" dedi.

Kaymakam Kaya, 29 Şubat tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında, yardım çadırından makbuz karşılığında yardım yapılabileceğini, daha sonra toplanan nakdi yardımın Ziraat Bankası Kaymakamlık hesabında toplanan yardımların AFAD aracılığıyla bölgeye gönderileceğini söyledi. Yardım kampanyası açılışında savaş mazlumları için dualar edildi ve kampanya başlatıldı. Yardım kampanyası açılışına kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA