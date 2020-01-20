Manyas’ta imece geleneğini yaşatıyorlar

Balıkesir'in Manyas ilçesinde vatandaşlar imece usulü mahallelerine düğün salonu yapıyorlar.

Manyas'ın kırsal Hamamlı Mahallesinin genç ve orta yaşlıları kaybolmaya yüz tutmuş imece geleneğini yaşattılar. Hamamlı mahallesinde oturan vatandaşlar mahallelerine düğünlerini ve diğer cemiyet ile toplantılarını yapmak için bir salon inşa etmeye karar verdiler.

Hamamlı Mahallesi Muhtarı İsmail Omay, ihtiyar heyetiyle ve mahalle halkıyla istişare yaparak çalışmaya başladıklarını söylerken " Malum Büyükşehir sınırları içinde olduğumuz için bütçemiz yok, bu anlamda yapacağımız inşaat için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Manyas Belediyesine bizlere malzeme desteği istedik, bu isteğimizi geri çevirmediler. Çevreden de bazı hayırsever vatandaşlar malzeme katkısı verince bize de işçiliği kaldı, mahallemiz halkından inşaatçı ve çatı ustası arkadaşlarımız da bu işi üstlenince bu işi tamam dedik ve işe koyulduk. Öncelikli olarak mahallemizden genç ve orta yaşlı 20-25 kişi ile temel işini imece usulüyle tamamladık. Kaybolmaya yüz tutmuş olan imeceyi de canlandırmış olduk" dedi. 335 metrekare büyüklüğünde yapılması planlanan salon inşaatının bahar aylarına kadar yetiştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA