Manyas’ta karne sevinci

Manyas ilçesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bugün verilen karneler ile sona erdi. Kaymakam Kaya, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını önerdi.

Manyas'ın İstiklal İlkokulunda yapılan karne dağıtım törenine Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir'de katıldı. Kaymakam Kaya, karne dağıtım töreninde öğrencilere bol, bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını istedi. Kaymakam Muhammed Kaya Manyas "ta bu öğretim döneminde anaokulu ve ilkokullar da 750, ortaokullar da 809 ve liseler de 640 olmak üzere toplam 2 bin 199 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdiği, okullar da görev yapan 220 öğretmenin ise yaz dönemi seminerlerinin ardından Temmuz ayı itibarıyla tatile gireceklerini açıkladı.

Kaynak: İHA