Manyas'ta okullara 'kar' tatili

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için bir gün tatil edildi.

Manyas Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Manyas'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilçemizdeki tüm okullarda 8 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

DHA