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Manyas’ta okullara kar tatili

Manyas Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Manyas’ta okullara kar tatili

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kar sebebiyle okullar tatil edildi.

Manyas Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olunması konusunda ikazda bulundu.

Kaynak: İHA

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