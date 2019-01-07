Manyas’ta okullara kar tatili
Manyas Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde kar sebebiyle okullar tatil edildi.
Manyas Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olunması konusunda ikazda bulundu.
Kaynak: İHA
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