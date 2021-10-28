Manyat ne demek, TDK'ya göre Manyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Manyat ne demek? Manyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi manyat kelimesi. Peki manyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre manyat nedir, manyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MANYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Manyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Manyat kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre manyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alamanadan küçük, üç çifte balıkçı kayığı

- Bu kayıklarla atılıp karadan çekilen küçük ağ

