Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden görev tanımı nedir, Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden ne iş yapar, Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden Tanımı;

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Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden Maaşları

Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.06

Meslek Adı :

Manyetik Ayırıcı Operatörü-Maden

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cevherleri içindeki demirli minerallerden ayıran ve otomatik olarak çalışan bir manyetik ayırıcıyı çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Manyetik Ayırıcı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Butona basarak manyetik ayırıcıyı devreye almak,

b) Cevherin ayrılması için gerekli olan elektrik akımını ampermetreden ayarlamak,

c) Ayrıca gerekli olan cevheri veren silo kapağını vana vasıtasıyla açarak cevherin demirli minerallerden manyetik olarak ayrılmasını sağlamak,

d) Cevher bittiğinde silo kapağını kapamak ve butona basarak manyetiği durdurmak,

e) Ayırıcıdan geçen cevher miktarını ayırıcı üzerindeki göstergelerden okuyarak rapor tutarak ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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