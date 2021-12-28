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Manyezit ne demek, TDK'ya göre Manyezit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Manyezit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Manyezit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Manyezit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Manyezit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Manyezit ne demek, TDK'ya göre Manyezit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Manyezit ne demek? Manyezit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi manyezit kelimesi. Peki manyezit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre manyezit nedir, manyezit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MANYEZİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Manyezit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Manyezit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre manyezit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğal magnezyum silikat, lüle taşı, Eskişehir taşı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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