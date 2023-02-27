Manyumow Achol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manyumow Achol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manyumow Achol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manyumow Achol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manyumow Achol 10 Aralık 2000 tarihinde Wellington şehrinde doğmuştur. Southern Sudan,Yeni Zelanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manyumow Achol Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Asset Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Manyumow Achol'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manyumow Achol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manyumow Achol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manyumow Achol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manyumow Achol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında W. Phoenix Res.

1 Temmuz 2018 yılında Wellington Ol.

10 Eylül 2019 yılında Eauze FC

24 Şubat 2020 yılında Kingston City

29 Temmuz 2020 yılında East. Sub. Alt.

4 Ocak 2021 yılında Hawke’s Bay

31 Mart 2021 yılında Lower Hutt City

1 Kasım 2021 yılında W. Phoenix Res.

1 Mart 2022 yılında Auda

Manyumow Achol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manyumow Achol şuan FK Auda takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Manyumow Achol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Sudan takımında 8 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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