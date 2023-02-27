Mao Hosoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mao Hosoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mao Hosoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mao Hosoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mao Hosoya 7 Eylül 2001 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 細谷 真大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mao Hosoya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Mao Hosoya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Mao Hosoya'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Mao Hosoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mao Hosoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mao Hosoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mao Hosoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Kashiwa Reysol

Mao Hosoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mao Hosoya şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Mao Hosoya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 20 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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