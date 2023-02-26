Maor Kandil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maor Kandil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maor Kandil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maor Kandil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maor Kandil 27 Kasım 1993 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מאור קנדיל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maor Kandil Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Maor Kandil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 29 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Maor Kandil'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maor Kandil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maor Kandil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maor Kandil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maor Kandil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bnei Yehuda

1 Ağustos 2013 yılında Kabilio Jaffa

30 Haziran 2014 yılında Bnei Yehuda

1 Ağustos 2014 yılında Ramat haSharon

30 Haziran 2015 yılında Bnei Yehuda

29 Temmuz 2018 yılında M. Tel Aviv

Maor Kandil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maor Kandil şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maor Kandil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shimson Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Bnei Yehuda Tel Aviv

İsrail takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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