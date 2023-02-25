Maqsad İsayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maqsad İsayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maqsad İsayev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maqsad İsayev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maqsad İsayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maqsad İsayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maqsad İsayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maqsad İsayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maqsad İsayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maqsad İsayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maqsad İsayev 7 Haziran 1994 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Məqsəd Müzəffər oğlu İsayev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maqsad İsayev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Maqsad İsayev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maqsad İsayev'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maqsad İsayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maqsad İsayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Maqsad İsayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maqsad İsayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Neftçi Baku

17 Ocak 2018 yılında Keshla

1 Temmuz 2018 yılında Sabah FK

19 Temmuz 2020 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2021 yılında FK Qabala

Maqsad İsayev kimdir

Maqsad İsayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maqsad İsayev şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Maqsad İsayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 1 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Maqsad İsayev nereli

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