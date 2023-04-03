Mar Aegisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mar Aegisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mar Aegisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mar Aegisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mar Aegisson 11 Ocak 2000 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Már Ægisson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mar Aegisson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mar Aegisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 29 Eylül 2016 tarihinde katılmıştır. Mar Aegisson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mar Aegisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mar Aegisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mar Aegisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mar Aegisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2016 yılında Fram Reykjavík

16 Mayıs 2017 yılında Úlfarnir

16 Ekim 2017 yılında Fram Reykjavík

Mar Aegisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mar Aegisson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Mar Aegisson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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