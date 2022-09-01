Maralfalfa nedir, nasıl ekilir? Maralfalfa otu ne işe yarar? Dönüme kaç kilo verir?

Maralfalfa nedir, nasıl ekilir? soruları hayvancılıkta kaba yem olarak kullanılan Maralfalfa bitkisinin ilk deneme ekiminin başarılı olması sonrası merak ediliyor. Peki Maralfalfa otu ne işe yarar? Dönüme kaç kilo verir?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Maralfalfa nedir, nasıl ekilir? Maralfalfa otu ne işe yarar? Dönüme kaç kilo verir?

Rusya - Ukrayna krizi ve pandemi ülkelerin tarım politikasını yeniden gözden geçirmesine ve çözüm üretmelerine neden oldu. Bunun üzerine hayvancılıkta kaba yem olarak kullanılan ve dev kral otu olarak da adlandırılan ‘Maralfalfa’ bitkisinin ilk deneme ekimi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde geçtiğimiz günlerde yapılırken bu bitki hakkında akıllarında soru işareti oluşanlar Maralfalfa nedir, nasıl ekilir? Maralfalfa otu ne işe yarar? Dönüme kaç kilo verir? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Maralfalfa nedir, nasıl ekilir? Maralfalfa otu ne işe yarar? Dönüme kaç kilo verir?

MARALFALFA NEDİR, NASIL EKİLİR?

Maralfalfa silajlık bir bitki olarak bilinmektedir. Aynı familyadan olması itibarıyla mısır, sudan otu, şeker sorgumu gibi bitki yetiştiriciliğinin yapıldığı her iklimde yetişir. Güney Amerika’da Peru, Bolivya, Paraguay gibi yüksek rakımlı yerlerde 2 bin 700 rakıma kadar yetiştiği bilinmektedir.

Maralfalfa genel olarak yılda üç kez biçilir.

Maralfalfa nedir, nasıl ekilir? Maralfalfa otu ne işe yarar? Dönüme kaç kilo verir?

MARALFALFA OTU NE İŞE YARAR? DÖNÜME KAÇ KİLO VERİR?

Maralfalfa uygun iklim şartlarında dikildiği takdirde 7 ila 15 yıl boyunca hasat edilebilir. Bu çerçevede ortalama ekonomik ömrü 10 yıl olarak tahmin edilmektedir. Maralfalfa genel olarak 60 ila 90 gün arasında bir hasada gelen bir bitkidir.

60 günde 3 metreden fazla, 90 günde 5 metre boya ulaşır. Bu erginliğe ulaşan Maralfalfa’nın besin değerleri ortalama olarak yüzde 35 kuru madde, yüzde 16 sindirilebilir ham protein, yüzde 12 karbonhidrat, yüzde 3 civarı ham yağ içeriğine sahiptir. Elbette iklim, toprak özelliği, dikim koşulları lehte veya aleyhte etkili olacaktır.

Maralfalfa genel olarak yılda üç kez biçilir. İdeal erginlikte hasat edilmesi koşuluyla dekara yıllık 60 ila 100 ton civarı silajlık materyal elde edildiği yönünde bilgiler mevcuttur.

Maralfalfa nedir, nasıl ekilir? Maralfalfa otu ne işe yarar? Dönüme kaç kilo verir?

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