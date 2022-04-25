Maran Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maran Ustası görev tanımı nedir, Maran Ustası ne iş yapar, Maran Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maran Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maran Ustası Tanımı;

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Maran Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Maran Ustası Maaşları

Maran Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Maran Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maran Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.25

Meslek Adı :

Maran Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde çam ağacını işleyerek kağnıya (Maran) tekerlek yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maran Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çam ağacının özellikle kök kısmından keserek bir tekerlek oluşturacak 3 parça elde etmek,

b) Bu üç parça ağacı kenar kısımlarına matkapla delik açarak murçla genişletmek,

c) Açılan delik ölçüsünde ağaç çivi hazırlamak ve iki parçayı ağaç çivi marifetiyle birleştirmek,

d) Birleşen parçaları el keseriyle yontmak,

e) Demir bir çemberi bu tekerleğe geçirmek üzere ateşte kızdırmak,

f) Yumuşayan demir çemberi kancalarla tutarak, çekerek tekerleğe geçirmek,

g) Ortası kare şeklinde delinen maranı suya yatırmak,

h) Suda şişerek çivileri ve demir çemberin iyice yerine oturan maranı kullanıma hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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