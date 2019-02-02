Marangoz atölyesi yangında hasar gördü

KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yarımburgaz Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1. Karaca Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapalı olan marangoz atölyesinin kapısını açarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de herhangi olumsuz bir duruma karşı hazır bekletildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatılan yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye araştırma yapıyor.

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DHA