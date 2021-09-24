Marangoz Maaşı Ne Kadar? 2021 Marangoz Maaşları, Marangoz İş İlanları

Marangoz görev tanımı nedir, Marangoz ne iş yapar, Marangoz olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Marangoz mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Marangoz Tanımı;

Binaya ait ve diğer ağaç işleri için atölyede veya inşaat alanında tahtaları kesen, birleştiren, kuran ve tamir eden kişidir

Marangoz Maaşı Ne Kadar? 2021 Marangoz Maaşları

Marangoz maaşı ortalama aylık 4.760 - TL’dir. En düşük Marangoz maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Marangoz iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Marangoz Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim okul mezunu olunması gerekiyor.

Marangoz Ne İş Yapar?

Marangoz (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Planlar ve krokilerden çalışıp, talimatlar almak,

b) Kullanılacak tahta ve diğer malzemeyi seçmek,

c) Kesme ve düzeltmeyi kolaylaştırmak için plana ya da kalıba göre işaret noktalarından işaretlemek,

d) Tahtaları elle ya da mekanik aletlerle kesmek ve düzeltmek, biçme, oluk açma, rendeleme ve zımparalama gibi bir çok işlem uygulamak,

e) Tutkal, vida, çivi ve diğer benzeri malzemeler kullanarak tahta parçalarını birleştirmek,

f) Çatı kirişleri, ağaç taban döşemeleri, bölmeler, pencereler, kapı kasaları ve merdivenler gibi önceden hazırlanmış ağaç işlerini inşa ve tamir etmek,

g) Aletlerini bileyler ve bakımını yapmak, benzer görevleri yerine getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir





MarangozMeslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Marangoz Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Marangoz mesleğinin meslek kodu 7115.12 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Marangoz maaşlarına ek sizlerde Marangoz mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?