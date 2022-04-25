Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı görev tanımı nedir, Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı ne iş yapar, Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı Tanımı;

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Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı Maaşı Ne Kadar? 2022 Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı Maaşları

Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.13

Meslek Adı :

Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal veya ağaç işleyen makinelerin ağaç aksamını testere, planya, çivi ve tutkal kullanarak veya diğer işlemlerle inşa, monte ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Marangoz (Makine Ağaç Aksamı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinelerin ağaç aksamlarını kontrol ederek tamir veya yeniden inşa olunacakları tespit etmek,

b) Yapılacak işin ölçülerine ve cinsine göre kullanacağı ağaç malzemeyi seçmek,

c) Seçtiği malzemeyi ölçülere göre işaretlemek,

d) El testeresi veya elektrikle çalışan testere tezgahını kullanarak malzemeyi kesmek,

e) Planya, torna ve diğer ağaç işleyen tezgahlarda kesilen malzemeyi şekillendirmek,

f) Hazır olan parçaları ya tezgah üzerinde birleştirerek ilgili makineye monte etmek veya doğrudan doğruya makine üzerine monte etmek,

g) İş bitiminde kullandığı takımların ve tezgahların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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