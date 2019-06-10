Marangozlara dadanan hırsız yakalandı

Balıkesir'de polis, marangozlar sitesinde esnafın dükkanlarından iş malzemelerini çalan hırsızı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, değişik tarihlerde marangozlar sitesindeki işyerlerinden matkap, hilti, spiral aleti, vidalama aleti gibi malzemelerin çalınmasıyla alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma yaptı. Olayın şüphelisi olarak A.K polis ekipleri tarafından yakalandı. A.K.'de 6 adet matkap, vidalama aleti ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Zanlı, marangozlar sitesinden çaldığı hırsızlık mallarını bit pazarında ikinci el malzeme alım satımı yapan İ.Y. ile M.A. isimli şahıslara sattığını beyan etti. İ.Y, ve M.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hırsızlık malı 6 parça matkap satıcılardan alınarak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan B.K. adlı şahsın sorgusunun lamasının ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA