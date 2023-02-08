Maranhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maranhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maranhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maranhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maranhao 3 Mayıs 1990 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francinilson Santos Meireles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maranhao Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maranhao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Maranhao'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maranhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maranhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maranhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maranhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CD Cruz Azul

12 Ocak 2013 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2013 yılında CD Cruz Azul

31 Mart 2014 yılında Ypiranga-BA

1 Temmuz 2014 yılında Daejeon Citizen

31 Aralık 2014 yılında Ypiranga-BA

19 Şubat 2015 yılında Chapecoense

1 Haziran 2016 yılında Ypiranga-BA

2 Haziran 2016 yılında Fluminense

17 Temmuz 2017 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2017 yılında Fluminense

12 Ocak 2018 yılında Goiás EC

30 Kasım 2018 yılında Fluminense

6 Mayıs 2019 yılında CSA

13 Ocak 2020 yılında Mirassol-SP

4 Ağu 2020 yılında Operário-PR

29 Mart 2021 yılında São Bernardo-SP

16 Haziran 2021 yılında Criciúma EC

21 Ocak 2022 yılında Chapecoense

3 Şubat 2023 yılında Santa Cruz

Maranhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maranhao şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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