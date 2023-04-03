Maranhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maranhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maranhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maranhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maranhao 26 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victtor Rodrigues Chaves şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maranhao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maranhao, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Maranhao'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Maranhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maranhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Ferroviário
1 Ocak 2021 yılında Nacio. (SP) U20
1 Ocak 2022 yılında Nacional (SP)
1 Eylül 2022 yılında Leixões A23
Maranhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maranhao şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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