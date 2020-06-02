Maraş ürünleri Avrupa yolunda

KAHRAMANMARAŞ'ın tescilli Maraş Çöreği, Maraş Tarhanası ile Çağlayancerit Cevizi'nin Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili başvuruları yapıldı. Başvuru, Avrupa Komisyonu'nca kabul edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası ve Çağlayancerit Ziraat Odası iş birliğiyle Kahramanmaraş'a tescilli olan yöresel ürünlerin AB coğrafi işaret tescil başvuruları yapıldı. Avrupa Komisyonu, yaptığı değerlendirme sonunda Maraş Tarhanası, Maraş Çöreği ve Çağlayancerit Cevizi için yapılan başvurularını kabul edip kendi resmi internet sitesinde de yayımladı.

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yöresel ürünlerin Avrupa Komisyonu'nda sonuç bekleyen 18 ürün arasında olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Yıllar boyunca nesilden nesile aktarılan bu değerlerimizin yurt içi tescilleri Türk Patent ve Marka Kurumundan alınarak korunurlukları ve hukuksal hakları garanti altına alınmıştır. Dünya çapında tanınırlıklarının artırılması ise AB tescilleriyle gerçekleştirilecektir. Şehrimizin ihracat potansiyelinin artırılması ve üreticilerimize destek olunması adına yerel ürünlerimizin yurt dışında tescil ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. Değerlerimizin AB tescili alması, uluslararası düzeyde tanınırlıklarının artması ve bu eşsiz ürünlerimizin dünya pazarında yerini alması için çalışmalarımız yerel paydaşlarımız işbirliğinde devam etmektedir."

Türk Patent ve Marka Kurumu; daha önce Maraş Çöreği'ni Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına, Maraş Tarhanası'nı Kahramanmaraş Ticaret Borsası adına, Çağlayancerit Cevizi'ni de Çağlayancerit Ziraat Odası adına tescillemişti.

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Kaynak: DHA