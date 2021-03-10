Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Baba ellerimle öz babamı öldürttünüz

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı2nın 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda ipler iyice geriliyor. Geçtiğimiz bölüm evdeki asıl ajanın Necati olduğun ortaya çıkarken, diğer büyük gerçek ise kötü adam Savaş ile Necati'nin kardeş olmasıdır.

Aziz Türel, takıntılı aşkı için zamanında onun sevdiği adamı ortadan kaldırır. Ölmeden evvel bir türlü kızına söyleyemediği gerçek ise budur. Mahur, ailesinin büyük bir günahın içerinde olduğunu yavaş yavaş öğrenmektedir.

Öte yandan başka bir ülkeye gidecekken Maraşlı'ya olan hisleri nedeniyle geri dönen Mahur, Maraşlı'ya açılır. Ancak Mahur, beklediği karşılığı bulamaz. Maraşlı ise Mahur'a olan hislerini gizli tutar aksi halde kim olduğunu öğrenirse bunları kaldıramayacağından korkar.

Ayrıca hastanede yatan Aziz Türel, namı diğer oğlu Necati'nin intikam dolu hisleri tarafından tehlike altındadır. Necati'nin planı ne olacak? Aziz Türel elinden kurtulabilecek mi? Peki tüm bunları öğrenen Mahur ne tepki verecek? İşte Maraşlı 10. bölüm fragmanı...