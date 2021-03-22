Bilecik Osmaneli Nüfusu 2020 - 2021 |  Osmaneli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan mesajOn Numara çekiliş sonuçları 22 Mart 2021 (MPİ)Maraşlı 11. bölüm canlı izle|Maraşlı son bölüm Atv canlı izleYasak Elma 103. bölüm canlı izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle23 Mart BİM kataloğu | Bu salı Bim | Kedi temalı ürünlerSurvivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Mart PazartesiÇılgın sayısal loto sonuçları 22 Mart 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı Çukur 121. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izleBilecik Söğüt Nüfusu 2020 - 2021 |  Söğüt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Maraşlı 11. bölüm canlı izle|Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

Maraşlı 11. bölüm canlı izle|Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

ATV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı bu akşam 11. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında yer alacak. Maraşlı, ağır yararlanan Mahur'u hastaneye yetiştirir. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? İşte Maraşlı 11. bölüm canlı izle|Maraşlı son bölüm Atv canlı izle...

Maraşlı 11. bölüm canlı izle|Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi duyan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Herkes Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Peki Maraşlı'nın planı nedir? İşte Maraşlı 11. bölüm canlı izle|Maraşlı son bölüm Atv canlı izle...

Maraşlı 11. bölüm canlı izle|Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

Öte yandan Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad panik içerisindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır?

MARAŞLI 11. BÖLÜM CANLI İZLE | MARAŞLI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Maraşlı 11. bölüm canlı izle|Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar Acar, oğlu Sami'yi saklar ancak ne kadar önlem alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir? Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir.

Maraşlı 11. bölüm canlı izle|Maraşlı son bölüm Atv canlı izle

Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT