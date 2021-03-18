Maraşlı 11. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı'ya Necati'den büyük gözdağı!
Herkesin ilgiyle izlediği Maraşlı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Maraşlı, Mahur'u sıkıştıkları yerden kurtarırken aldığı ses kaydında bu yolun dönüşünün olmadığını söylüyor. Kızı Zeliş'in de evde bulunduğu anda eve saldırı yapılırken Maraşlı'nın Necati ile konuşması heyecanı yükseltiyor.
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18 Mart 2021 Perşembe 11:24
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