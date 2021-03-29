On Numara çekiliş sonuçları 29 Mart 2021 (MPİ)Yasak Elma 104. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle29 Mart Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mart PazartesiÇukur 122. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izleMakine Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Mühendisi Maaşları, İş İlanlarıGeri Dönüşüm İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıMaraşlı 12. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Show TV canlı izleKusmuğunda boğulan 6 aylık bebek hayatını kaybettiMisafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer) Maaşı Ne Kadar? 2021 Misafir İlişkileri Görevlisi Maaşları, İş İlanları
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Maraşlı 12. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Show TV canlı izle

Maraşlı 12. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Show TV canlı izle

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı bu akşam yepyeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Maraşlı 12. bölümünü izlemek isteyen vatandaşlar, Maraşlı 12. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Show TV canlı izle başlığı ile internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Maraşlı 12. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Show TV canlı izle

Maraşlı 12. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Show TV canlı izle başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

Son bölümde İlhan'ın polisler tarafından oğlunun yanında gözaltına alınmasının ardından polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesi için İlhan'ı cesedin yanına götürür. Bu sırada İlhan'ın cep telefonuna Ozan'ı öldürdüğüne dair görüntüler gelir. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır?

Maraşlı 12. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Show TV canlı izle

MAHUR'DAN MARAŞLI'YA ÖZEL NOT!

Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır?

MARAŞLI 12. BÖLÜM CANLI İZLE | MARAŞLI SON BÖLÜM SHOW TV CANLI İZLE

Maraşlı 12. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Show TV canlı izle

MAHUR'A MARAŞLI'NIN EVİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

Maraşlı 12. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Show TV canlı izle

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT