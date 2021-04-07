Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı'nın büyük sırrı!
Herkesin ilgiyle izlediği Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Maraşlı bir koltukta oturmuş derin düşüncelere dalarken ''Bir sırrım var kardeş sırtımda yük kalbimde acı." sözü izleyenleri derinden etkiliyor. Mahur ise o sırada Maraşlı'yı izleyip duygulanmaktadır.
Teşkilat 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Irak'ta efsane takas operasyonu!
Masumiyet 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ela ve İlker arasında büyük yüzleşme!
Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey, haini yakalamak için yollara düşüyor!
Hekimoğlu 44. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ateş ve ekibinden zor karar!
07 Nisan 2021 Çarşamba 10:42
Benzer Videolar