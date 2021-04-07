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  3. Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı'nın büyük sırrı!

Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı'nın büyük sırrı!

Herkesin ilgiyle izlediği Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Maraşlı bir koltukta oturmuş derin düşüncelere dalarken ''Bir sırrım var kardeş sırtımda yük kalbimde acı." sözü izleyenleri derinden etkiliyor. Mahur ise o sırada Maraşlı'yı izleyip duygulanmaktadır.

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07 Nisan 2021 Çarşamba 10:42
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