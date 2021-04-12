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Maraşlı 13. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm Youtube full izle

Atv ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Mahur ve Maraşlı uzun zaman sonra bir araya gelir. Maraşlı bunca zamandır neredeydin sorusuna ne cevap verecek? İşte Maraşlı 13. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm Youtube full izle...

Maraşlı 13. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm Youtube full izle

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Maraşlı yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Maraşlı'da bu hafta, Mahur ve Maraşlı uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. İşte Maraşlı 13. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm Youtube full izle...

Öte yandan bu hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine bir türlü kavuşamayışlarıdır. Maraşlı, Mahur ile ilişkisi ile ilgili nasıl karar alacaktır?

Maraşlı 13. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm Youtube full izle

İlhan, Necati'ye şirketin el değiştirdiğini anlatır. Necati, İlhan'a Aziz'in her şeyi bilmesi gerektiğini söyler. İlhan, Aziz'e her şeyi anlatabilecek gücü bulabilecek midir? Aziz, şirketi kaybettiğini öğrenirse tepkisi ne olacaktır?

MARAŞLI 13. BÖLÜM FULL İZLE| MARAŞLI SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Maraşlı 13. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm Youtube full izle

Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğrenir. Maraşlı, Mahur'un başına gelebilecek tehlikeye karşı sergiye gider. İlhan'ın peşinde olan Behram, İlhan'a iki saat içinde teslim olmaz ise Mahur'u ve tüm sergidekileri öldürüleceğini söyler.

Maraşlı 13. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm Youtube full izle

Maraşlı sergidekileri koruma altına alırken Nevzat bombayı uzaktan patlatacak kişinin peşine düşer. Olayların kontrolden çıkmasıyla gözler Maraşlı'ya çevrilir. Maraşlı, Mahur ve sergiye gelen konukların hayatını nasıl kurtaracaktır?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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