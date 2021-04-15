Maraşlı 14. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı ve Necati'den büyük yüzleşme!
Herkesin ilgiyle izlediği Maraşlı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Maraşlı, Aziz Türel'in evinde Necati ile karşı karşıya gelir. Necati'ye her şeyi öğrendiğini söyleyen Maraşlı, Necati'ye silah doğrultur. Necati ile Maraşlı'yı bıçaklayıp polise ihbarda bulunur.
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15 Nisan 2021 Perşembe 09:37
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