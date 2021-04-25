Maraşlı 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ortalık birbirine karışıyor

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı heyecan dolu bir bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 15'inci bölüm 2'inci fragmanı yayınlanan dizide yer yerinden oynuyor.

Maraşl gözlerden uzakta bir yerde inzivaya çekilir. Yanında ise Mahrur vardır. Maraşlı henüz iyileşmemiştir ve Mahur onu bu hale getirenlerden intikam almak ister.

Savaş ise durmak bilmez. Yeni planı için harekete geçen Savaş, Maraşlı'nın saklandığı yeri bulur. Maraşlı'nın yalnız başına olduğu bu yere hain planı için bir orduyla gelen Savaş, amacına ulaşacak mı? Maraşlı Savaş'ın elinden bu defa kurtulabilecek mi?

İşte Maraşlı 15. bölüm 2. fragmanı...